"كيمو" يتحدث عن تحرّر السد من الضغوط من قبل beIN SPORTS January 17, 2020 19:03 1:17 دقيقة تطرّق عبد الكريم حسن الملقب بـ"كيمو"، ظهير أيسر نادي السد وأفضل لاعب في آسيا 2018، إلى الضغوط التي كانت محيطة بأجزاء الفريق جراء تراكم المنافسات مؤكداً جدارة فريقه بالفوز بلقب الكأس. عبد الكريم حسن السد كأس قطر -آخر الفيديوهات 1:10 دقيقة المنتخب السعودي يحقق فوزاً سهلاً على أستراليا 0:33 دقيقة ناصر العطية يتحدث عن رالي داكار ويعد الجماهير 1:09 دقيقة أكرم عفيف: "أسعدنا جماهيرنا بعرض ممتع" 0:35 دقيقة مباريات الفرق الإيرانية في الأبطال على أرض محايدة 0:38 دقيقة مدرب ليغانيس متفاجئ من انتقال يوسف النصيري 1:09 دقيقة الاتحاد العراقي يوافق على تقديم استقالته 1:17 دقيقة "كيمو" يتحدث عن تحرّر السد من الضغوط 1:56 دقيقة بونجاح يكشف سر عودة السد وحكاية الهدف الثاني؟ 1:01 دقيقة كأس قطر - مراسم تتويج نادي السد بلقبه الثاني 0:26 دقيقة باير ليفركوزن يجدد عقد مدربه لغاية 2022