كيف يمكن الوصول إلى استاد الثمامة؟ من قبل beIN SPORTS October 21, 2021 21:02 2:46 دقيقة وسائل وطرق عديدة بإمكان المشجعين استخدامها للوصول بسلاسة ويسر إلى استاد الثمامة منها وسائل النقل العامة والخاصة إضافة إلى استخدام الدراجات الهوائية لكن تبقى الوسيلة الأحدث والأمتع للمشجعين هي استخدام مترو الدوحة أو الريل. تقارير إخبارية السد الريان كأس أمير دولة قطر استاد الثمامة -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة الوكرة يفاجئ الدحيل 4:36 دقيقة تعادل ريال بيتيس وليفركوزن في الدوري الأوروبي 2:38 دقيقة خسارة مفاجئة لتوتنهام أمام فيتسه 2:46 دقيقة كيف يمكن الوصول إلى استاد الثمامة؟ 4:47 دقيقة روما يتعرّض لهزيمة مدوية تضع مورينيو تحت الضغط 5:03 دقيقة الريان والسد ينهيان تحضيراتهما لنهائي كأس الأمير 1:23 دقيقة ماكين يضرب موعداً مع إلياس في نصف النهائي 0:49 دقيقة انتهاء قمة لاتسيو ومرسيليا بالتعادل دون أهداف 18:15 دقيقة المؤتمر الصحفي لنادي الريان عشية مواجهة السد 0:53 دقيقة كونتافيت إلى ربع نهائي كأس الكرملين