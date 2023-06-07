مشاهدة مباراة فيورنتينا ووست هام

مباراة فيورنتينا ووست هام

فيورنتينا يستهل الشوط الثاني مهاجمًا مقابل تراجع وست هام إلى مناطقه الخلفية.

بداية الشوط الثاني | فيورنتينا (0-0) وست هام

نهاية الشوط الأول | فيورنتينا (0-0) وست هام

الدقيقة 45+5: هدف مُلغى للصربي لوكا يوفيتش مهاجم "الفيولا" بعد العودة لتقنية الفيديو "VAR" بداعي التسلل.

شوط متوسّط لا غير بين فيورنتينا ووست هام ينتهي على نتيجة بيضاء !

الدقيقة 35: اعتداء على كريستيانو بيراغي لاعب فيورنتينا من قبل جمهور وست هام والحكم الإسباني كارلوس ديل ثيرو غراندي يوقف المباراة لعلاج المدافع الإيطالي.

لا جديد يذكر إلى حدود الدقيقة 30...غياب شبه تام لفرص حقيقية للتسجيل.

الفريق الإنكليزي أخطر من نظيره الإيطالي في استهلالية المواجهة النهائية.

الدقيقة 13: ديكلان رايس يمرّ بجانب افتتاح النتيجة لوست هام.

التسرّع سيّد الموقف إلى حدود الدقيقة 10.

بداية قوية من الطرفين...كل فريق يبحث عن نيل الأسبقية.

الدقيقة 1: ميكيل أنطونيو يحاول من خارج منطقة الجزاء لكن حارس مرمى فيورنتينا بييترو تيراتشيانو يتصدّى دون مشاكل لتسديدة المهاجم الجامايكي.

فترة جسّ نبض بين الفريقين.

بداية المباراة: فيورنتينا | وست هام

* الإسباني كارلوس ديل ثيرو غراندي حكمًا لموقعة فيورنتينا ووست هام يونايتد.

* ملعب "فورتونا أرينا" في براغ، عاصمة جمهورية التشيك، مسرحًا للمواجهة المرتقبة.

تشكيلة فيورنتينا

تشكيلة وست هام

Your final Hammers. ⚒️ pic.twitter.com/BaAkEoldkm — West Ham United (@WestHam) June 7, 2023

تستضيف العاصمة التشيكية براغ مساء اليوم الأربعاء المباراة النهائية للنسخة الثانية من دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، عندما يلتقي كلٌ من وست هام يونايتد الإنكليزي وفيورنتينا الإيطالي بطموح مشترك لخطف لقب سيعني الكثير لكليهما.

مباراة فيورنتينا ووست هام - معلومات البث المباشر

• مباراة فيورنتينا ووست هام ستبُثّ اليوم الأربعاء 7 يونيو/حزيران 2023.

• موعد بث مباراة فيورنتينا ووست هام سيكون في الساعة 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

• مواجهة فيورنتينا ووست هام ستذاع عبر قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.

• كما ستكون المواجهة المرتقبة مذاعة على الإنترنت عبر beIN CONNECT.

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