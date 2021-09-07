مشاهدة مباراة قطر ولوكسمبورغ

معلومات البث المباشر لمباراة قطر ولوكسمبورغ

مشاهدة مباراة قطر ولوكسمبورغ فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة قطر ولوكسمبورغ نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS اليوم.

ويأمل المنتخب القطري في تكرار فوزه على منافسه بعد أن هزمه ذهاباً بهدف دون رد.

مباراة قطر ولوكسمبورغ - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة قطر ولوكسمبورغ مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS.

وستبث مباراة قطر ولوكسمبورغ اليوم الثلاثاء على الساعة التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (21:45)، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة قطر ولوكسمبورغ أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.