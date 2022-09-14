كيروش يصل طهران لتدريب المنتخب الإيراني من قبل beIN SPORTS September 14, 2022 15:28 0:49 دقيقة وصف البرتغالي كارلوس كيروش عودته إلى طهران بالعودة إلى البيت وذلك لدى وصوله صباح اليوم الأربعاء لاستلام مهامه على رأس الجهاز الفني للمنتخب الإيراني. تقارير إخبارية المنتخب الإيراني كارلوس كيروش -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة نوتنغهام فوريست المتعثر يسعى للفوز على فولهام 0:43 دقيقة هيرتا برلين ضيفاً على ماينتس 1:00 دقيقة تميّز جديد لمنصة هيّا الإلكترونية 1:50 دقيقة بطريقة مبتكرة .. إنريكي يعلن عن قائمة إسبانيا 0:49 دقيقة أستون فيلا يستضيف ساوثهامبتون في مواجهة متكافئة 3:21 دقيقة إسطنبول باشاكشيهير يفاجئ فيورنتينا 4:39 دقيقة فنربهتشه يفرض التعادل على رين 3:51 دقيقة وست هام ينجو من فخ سيلكبورغ 4:49 دقيقة روما يفوز بالثلاثة على هلسنكي 1:02 دقيقة بلفوضيل يتوقّع نسخة مونديالية رائعة في قطر