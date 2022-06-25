وقال كيروش إن مسؤولي الاتحاد المصري يتخذون قرارات في الكواليس تستفزه وتؤثر على صورته سلباً بغرض التنصل من مسؤولية عدم عودته لتدريب المنتخب.

وأوضح كيروش أن مسؤولي الاتحاد خصموا من مستحقاته المتأخرة مبلغ 25 ألف دولار أمريكي بسبب تحميله جزءً من غرامة التغيب عن المؤتمر الصحفي قبل لقاء المغرب في ربع نهائي كأس الأمم الماضية رغم تأكيده على أن الشرطة المحلية والمنظمين هم من يتحملون المسؤولية.

وأضاف كيروش أن مسؤولي الاتحاد المصري كانوا يعتزمون إقالة أعضاء طاقمه المساعد بالكامل لجعل استمراره في المنصب صعباً بجانب تأخر مكافآت الحصول على وصافة كأس الأمم.

