كيروش يتحدّث عن تحضيرات إيران لكأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS September 15, 2022 22:19 0:44 دقيقة أكد البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب إيران أنه بدأ التحضيرات برفقة المنتخب استعداداً لكأس العالم FIFA قطر 2022™، مشيرًا في الوقت نفسه إلى متعة مواجهة منتخب قوي كالمنتخب الإنكليزي في المونديال. مقابلات تقارير إخبارية كارلوس كيروش منتخب إيران كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 3:21 دقيقة إسطنبول باشاكشيهير يفاجئ فيورنتينا 4:39 دقيقة فنربهتشه يفرض التعادل على رين 3:51 دقيقة وست هام ينجو من فخ سيلكبورغ 4:49 دقيقة روما يفوز بالثلاثة على هلسنكي 1:02 دقيقة بلفوضيل يتوقّع نسخة مونديالية رائعة في قطر 0:44 دقيقة كيروش يتحدّث عن تحضيرات إيران لمونديال قطر 2:53 دقيقة "يونايتد" يعود بالنقاط الثلاث من أرض "شيريف" 3:14 دقيقة فيدرر في سطور 0:31 دقيقة أوليمبياكوس يعلن ضم الكولومبي خاميس رودريغيس 0:55 دقيقة هاليب تكشف عن خضوعها لعملية جراحية على مستوى الأنف