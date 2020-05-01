ولم يكشف الاتحاد الإنكليزي في بيان عن تفاصيل المخالفة التي ارتكبها اللاعب لكنه ذكر أن الواقعة تعود إلى يوليو/تموز 2019 في الفترة التي انتقل فيها تريبيير إلى أتلتيكو مدريد مقابل 20 مليون جنيه استرليني (25 مليون دولار) وفقا لتقارير وسائل إعلام.

وأمام تريبيير، الذي لعب مع توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في مدريد، حتى 18 مايو/أيار للرد على هذا الاتهام.

وتنص واحدة من المواد المذكورة في اللوائح التي يواجه تريبيير تحقيقا بشأنها على أنه لا يجوز للاعب إعطاء أي شخص معلومات تتصل بكرة القدم حصل عليها اللاعب بفضل موقعه وتكون غير متاحة وقتها للجمهور.

