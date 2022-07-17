كونتي سعيد بالفترة الإعدادية لتوتنهام ويشيد بمورا من قبل beIN SPORTS July 17, 2022 19:57 1:27 دقيقة قال الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب توتنهام إنه سعيدٌ بالفترة الإعدادية في كوريا الجنوبية، مشيداً بلاعبه البرازيلي لوكاس مورا، كما تحدّث عن موقفه من اللاعبين الذي لم يتلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا. مقابلات توتنهام أنطونيو كونتي -آخر الفيديوهات 0:28 دقيقة لوبيتيغي يتحدّث عن رحلة كوريا الجنوبية التحضيرية 5:57 دقيقة هولندا – فرنسا في ربع النهائي 1:27 دقيقة كونتي سعيد بالفترة الإعدادية لتوتنهام ويشيد بمورا 0:27 دقيقة فيليبسن الأسرع وفينغيغارد يحتفظ بالصدارة 0:31 دقيقة سيروندولو يفوز بلقب بطولة بإستاد 9:57 دقيقة شاهد مراسم تتويج الثنائي غالان وليبرون 0:34 دقيقة ذهبية الماراثون للإثيوبي تولا 4:00 دقيقة غالان وليبرون يتحدثان عن مشاعرهما الخاصة 3:03 دقيقة غالان وليبرون يتوجان بلقب بطولة باريس بريميير بادل 0:35 دقيقة مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق لضم ليساندرو مارتينيز