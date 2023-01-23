قال المدافع الدولي السابق خلال مؤتمر صحافي في مدينة زايست في وسط البلاد إنه سيعتمد "العودة إلى النظام القديم مع أربعة مدافعين وليس خمسة (كما في كأس العالم FIFA قطر 2022™)"، مضيفًا "سأعمل بأفكاري وخبراتي".

ولم يعتبر كومان (59 عامًا) أنه "من الضروري" إجراء مناقشة مع فان خال عند توليه المنصب.

قال في هذا الصدد "لقد تحدثت إلى عدد من اللاعبين، ولا سيما حول النظام الذي سيتم وضعه. رأيهم مهم. بقي (فان خال) من دون هزيمة في 25 مباراة خلال منصبه. سيكون من المذهل أن أتمكن من تحقيق ذلك ولكن أريد تحقيقه بطريقة مختلفة. خلال المونديال، كانت هناك لحظات قلت فيها +يحب أن يحصل تغيير+".

خلال عهده الذي انتهى مع نهاية المونديال في كانون الاول/ديسمبر الفائت، لم يخسر فان خال أي مباراة في الوقتين الاصلي والاضافي، إذ ودّعت هولندا من الدور ربع النهائي بركلات الترجيح أمام الارجنتين التي حققت اللقب.

ويعود كومان للمرة الثانية للإشراف على "الطواحين" بعد فترة أولى بين 2018 و2020 بلغ فيها نهائي دوري الأمم الأوروبية 2019 ونجح في قيادتهم إلى كأس أوروبا التي أقيمت في 2021. لم يشرف على المنتخب خلال البطولة القارية، إذ فضل الرحيل إلى برشلونة الإسباني وحل فرانك دي بور بدلاً من منه.

يطمح كومان إلى قيادة هولندا إلى ثاني لقب فقط في تاريخها بعد كأس أوروبا 1988 "دوري الأمم الاوروبية أو بطولة كبرى".

وبلغت هولندا نهائيات دوري الأمم الأوروبية إلى جانب إسبانيا وإيطاليا وكرواتيا والتي ستقام في حزيران/يونيو المقبل، وتنتظرها التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024 ومونديال 2026 عندما ينتهي عقد كومان.