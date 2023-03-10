كولينا يرفض فكرة إيقاف الساعة أثناء اللعب من قبل beIN SPORTS March 10, 2023 14:59 1:22 دقيقة دافع بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم، عن فكرة زيادة الوقت المضاف للمباريات كاشفاً في الوقت ذاته رفضَ فكرةِ استخدام إيقاف الساعة أثناء اللعب. مقابلات بييرلويجي كولينا -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة تونس في المركز الرابع لبطولة كأس إفريقيا للشباب القضاء الإسباني يتهم برشلونة بالفساد 0:36 دقيقة باريس سان جيرمان يعلن خضوع نيمار لعملية جراحية 1:13 دقيقة سيرو بورتينيو يعود بفوز ثمين من أرض فورتاليزا 1:22 دقيقة كولينا يرفض فكرة إيقاف الساعة أثناء اللعب 1:07 دقيقة غوارديولا يرشح ريال مدريد ويشيد بميسي 0:42 دقيقة إصابة دورانت بالتواء في الكاحل 3:20 دقيقة انطلاق فعاليات مسير درب لوسيل 1:05 دقيقة ماكدونالد وفافرينكا وموراي إلى الدور الثاني 3:22 دقيقة محكمة أمريكية تقاضي الفيفا واتحاد الكرة