كولينا يتحدّث عن تقنية الفيديو المساعد من قبل beIN SPORTS March 16, 2023 20:09 0:56 دقيقة أكد الإيطالي بييرلويجي كولينا، رئيسُ لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، الموافقة َعلى اعتمادِ ما يسمى تقنية الفيديو المساعدِ المُخَففة وذلك من أجل تعميم التقنية على أكبرِ عدد من الاتحادات الوطنية والقارية حول العالم. مقابلات تقارير إخبارية بييرلويجي كولينا -آخر الفيديوهات 4:30 دقيقة وست هام إلى ربع نهائي دوري المؤتمر 0:56 دقيقة فيورنتينا يحقق فوزاً كبيراً على سيفاسبور 4:29 دقيقة يوفنتوس يفوز على فرايبورغ ويبلغ ربع النهائي 3:31 دقيقة مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي 0:55 دقيقة زيادة عدد المنتخبات المشاركة في المونديال 0:56 دقيقة كولينا يتحدّث عن تقنية الفيديو المساعد 4:21 دقيقة أبرز ردود الفعل العربية 1:22 دقيقة الزاكي يعلن عن لائحة المنتخب السوداني 1:39 دقيقة جلال القادري يرحب بنقد معايير اختياراته 0:32 دقيقة ساوثغيت يضم توني إلى تشكيلة إنكلترا