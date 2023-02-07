كولينا يأمل في تطوير تقنية الفيديو من قبل beIN SPORTS February 7, 2023 10:27 0:54 دقيقة أعرب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، الإيطالي بييرلويجي كولينا، عن أمله في أن يجعل تدخّلات تقنية الفيديو أكثر قابليّة للفهم من قبل المتفرّجين. وأضاف كولينا أن مثل هذه التطوّرات ستكون إيجابيّة بالنّسبة للّعبة. مقابلات تقارير إخبارية تقنية الفيديو بييرلويجي كولينا -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة جوشوا يعلن عودته إلى الحلبات بمواجهة فرانكلين 2:12 دقيقة فلامينغو على موعد مع الهلال السعودي في نصف النهائي 2:16 دقيقة الهلال السعودي يتطلع للنهائي على حساب فلامينغو 0:54 دقيقة كولينا يأمل في تطوير تقنية الفيديو 2:05 دقيقة جماهير يونايتد تخلد الذكرى 65 لكارثة ميونيخ 0:37 دقيقة أليغري يتحدّث عن أهداف يوفنتوس الآنيّة 0:32 دقيقة "سيتي" متفاجئ من اتهامات رابطة الدوري الإنكليزي 0:46 دقيقة العربي يحتفظ بلقب كأس ولي العهد الكويتي 0:55 دقيقة تضامن عالمي مع ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا 0:34 دقيقة مصير كريستيان أتسو يثير قلق الاتحاد الغاني