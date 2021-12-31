وأبلغت المنتخبات الأخرى التي تستعد للنهائيات التي تبدأ في 9 يناير عن حالات إيجابية، منها 7 اصابات في تشكيلة الرأس الأخضر وإصابة واحدة في المنتخب المغربي.

ويضاف كل هذا إلى الحالات الإيجابية التي أبلغت عنها الجزائر وكوت ديفوار يوم الخميس.

كما تم إيقاف الحارس سيلفان غبوهو، الذي يلعب في فريق وولكيت الإثيوبي، مؤقتًا من قبل الفيفا بعد تناوله لدواء للقلب تصنفه الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات على أنه منشط.

وأصيب الكاميروني إيريك مكسيم تشوبو موتينغ في التدريبات وينتظر لمعرفة ما إذا كان بإمكانه اللعب.

ويعاني لاعب بايرن ميونيخ من "ألم شديد في ركبته اليمنى" بحسب الاتحاد الكاميروني لكرة القدم.

وقالت الكاميرون أيضاً إن المدافع مايكل نغادو نغادغوي وبيير كوندي مالونغ والجناح كريستيان باسوغوغ والحارس جان إيفالا أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

وألغى منتخب الرأس الأخضر مباراة ودية ضد المغرب بسبب وجود إصابات جديدة بكوفيد-19 في معسكره يوم الجمعة.

وجاء في بيان: "إن اللاعبين المصابين تم عزلهم لكن لم تظهر عليهم أعراض، كما أن 15 لاعباً فقط تمكنوا من التدرب يوم الجمعة".

كما اضطر المدافع بدر بانون إلى تأجيل التحاقه بتدريبات المنتخب المغربي في الإمارات بسبب اصابته بفيروس كورونا.

وقالت كوت ديفوار، الخميس، إن اللاعبين الذين وصلوا من أوروبا إلى معسكرهم التدريبي في جدة بالمملكة العربية السعودية، أثبتت إصابتهم بالفيروس وتم وضعهم في الحجر الصحي من قبل السلطات المحلية.

وقالت الجزائر في وقت سابق هذا الأسبوع إن يوسف بلايلي ومحمد أمين توغاي وحسين بن عيادة قد أصيبوا بفيروس كورونا.