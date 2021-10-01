كوستا مطلوب من الشرطة للتحقيق معه من قبل beIN SPORTS October 1, 2021 11:33 0:47 دقيقة كشفت تقاريرُ إعلامية برازيلية أن الإسباني دييغو كوستا مهاجمَ أتلتيكو مينيرو مطلوب من الشرطة للتحقيق معه بشأنِ شبهة غسيل الأموال والاحتيال في العملات الأجنبية. تقارير إخبارية دييغو كوستا أتلتيكو مينيرو -آخر الفيديوهات 0:47 دقيقة كوستا مطلوب من الشرطة للتحقيق معه 1:33 دقيقة قمّة مرتقبة بين العربي والسد 3:22 دقيقة الجماهير المغربية تنتظر العودة إلى المدرجات 0:57 دقيقة البرتغال في نهائي كأس العالم 1:18 دقيقة هاري كاين .. "هاتريك" في 20 دقيقة 3:12 دقيقة وست هام يونايتد يتجاوز عقبة رابيد فيينا بنجاح 4:31 دقيقة كاين يقود توتنهام لفوز كاسح على مورا السلوفيني 5:35 دقيقة ليفركوزن يضرب سلتيك برباعية 1:21 دقيقة ديشان يتحدث عن استبعاد جيرو وصعوبة مواجهة بلجيكا 0:46 دقيقة الكشف عن تشكيلة المغرب لتصفيات مونديال 2022