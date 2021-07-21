وسجّل الهدف القائد بريان رويز في الدقيقة 53 بعد تمريرة داخل المنطقة من أرييل لاسيتر.

وأنهت كوستاريكا الدور الأوّل بالعلامة الكاملة مع 9 نقاط من 3 مباريات، مقابل 6 لجامايكا، و3 لسورينام. وتذيلت غوادلوب المجموعة من دون أي نقطة بعدما منيت بثلاث خسائر توالياً.

وخاضت كوستاريكا التي احتاجت للتعادل للتصدر، اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد حارسها ليونيل مورييرا في الدقيقة 72 إثر لمسه الكرة خارج حدود منطقة الجزاء.

وتأجلت المباراة عن موعدها المحدد لأكثر من ساعتين بسبب الأحوال الجوية السيئة في أورلاندو.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فازت سورينام على غوادلوب المنقوصة عددياً بنتيجة 2-1.

بدأ منتخب غوادلوب اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 29 بعد طرد كيلي إيريب، وأنهاه بتسعة بعد طرد كوينتين أنيت في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وهو الفوز الأوّل لمنتخب سورينام في الكأس الذهبية في مباراة هامشية للمنتخبين اثر خروجهما مسبقاً من دور المجموعات.

افتتحت سورينام التسجيل عبر جليوفيلو فليتر في الدقيقة 14، وعادل لغوادلوب ماتياس فايتون (20)، قبل أن يسجل نايجل هاسلبانك (79) هدف النقاط الثلاث.