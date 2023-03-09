وفي المؤتمر الصحفي قال كلينسمان إنّ خبرته كمهاجم تجعله يفضل اللعب بطريقة هجومية، مشدداً في الآن ذاته على ضرورة انسجام اللاعبين مع أسلوبه، ومراعاة قدراتهم.

كما أكد كلينسمان إعجابه بنجم المنتخب سون هيونغ مين، متمنياً أن يعود متحمساً إلى صفوف المنتخب.