وأوصت رابطة الدوري البلجيكي لكرة القدم بإنهاء الموسم الحالي لأندية الدرجة الأولى في وقت مبكر بسبب تفشي كورونا و"قبول الترتيب الحالي كتصنيف نهائي"، في قرار يتوقع أن يتم تصديقه رسمياً في 15 نيسان/أبريل الجاري.

وكان بروج يتصدر الدوري بفارق 15 نقطة أمام خنت و16 أمام شارلروا قبل تعليق مباريات الدوري حتى 30 نيسان/ابريل الجاري، ما يعني منح اللقب لبروج للمرة الاولى منذ موسم 2018 والسادسة عشرة في تاريخه ليقلص الفارق مع العملاق أندرلخت (34 لقبا).

وبحال تصديق الجمعية العمومية على قرار مجلس ادارة الرابطة، ستصبح بلجيكا اول بطولة اوروبية تتخذ هذا القرار الجذري في مواجهة الجائحة الجديدة.

وكان الدوري شهد انهاء 29 مرحلة من اصل 30 ضمن الدور المنتظم، قبل انطلاق فترة الـ"بلاي اوف" والتي كان مقررا ان يشارك فيها أول ستة اندية في الترتيب. ونتيجة الدور الفاصل، يتأهل صاحب المركز الاول الى دور المجموعات من مسابقة دوري ابطال اوروبا، الوصيف الى الدور التمهيدي الثالث من المسابقة القارية الاولى، والثالث الى الدور الفاصل من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

وقرر مجلس ادارة الرابطة الذي اجتمع عبر الفيديو الخميس "بالاجماع انه من غير المرغوب فيه، بصرف النظر عن السيناريو، متابعة المسابقة بعد 30 حزيران/يونيو" وتمنى "عدم استئناف مسابقات موسم 2019-2020".

وعمليا تم الغاء الدور الفاصل "بلاي أوف" المقام بنظام الدوري المصغر.

وكان 17 ناديا من اصل 24 في الدرجتين الاولى والثانية قد عبروا الاسبوع الماضي عن رغبتهم بإنهاء الموسم.

وأكدت رابطة الدوري اتخاذ قرارها بعد علمها بتوصيات السلطات "والتي بموجبها من غير المرجح اقامة مباريات بحضور جماهير قبل 30 حزيران/يونيو".

وتسببت جائحة "كوفيد-19" بمقتل أكثر من ألف شخص في بلجيكا، بحسب بيان رسمي صادر الخميس عن الهيئات الصحية.