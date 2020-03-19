أعلنت تركيا الخميس تعليق بطولات محلية رياضية أبرزها دوري كرة القدم حتى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد سلسلة انتقادات على خلفية مواصلة المنافسات، وإن من دون جمهور.

وقال وزير الرياضة محمد قصاب أوغلو "قررنا جميعا وقف الدوري"، وذلك بعد اجتماع شارك فيه رؤساء اتحاد كرة القدم والسلة والكرة الطائرة.

من جانبه، لفت رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم نهاد أوزدمير إلى أن مدة الإيقاف ستتحدد في وقت لاحق، بحسب تطور الأوضاع الصحية.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن اتحاد القدم طلب تعليق المنافسات شهرا.

وكانت تركيا واحدة من دول قليلة أبقت منافستها الرياضية قائمة، على رغم أن فيروس "كوفيد-19" تسبب بشلل واسع في مختلف النشاطات.

ومنذ أسبوع، تقام مباريات دوري كرة القدم المحلي خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين. وشهدت الأيام الماضية تزايد الانتقادات الموجهة إلى الهيئات المعنية لمواصلتها إقامة المواعيد الرياضية، على رغم القيود الواسعة المفروضة عالميا للحد من تفشي وباء "كوفيد-19".

واختار اللاعب الدولي النيجيري السابق جون أوبي ميكيل الرحيل عن نادي طرابزون سبور التركي، مؤكدا عدم رغبته بمواصلة لعب كرة القدم في ظل المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما دعا لاعبون ومدربون آخرون، منهم المدرب التركي الشهير فاتح تيريم، الاتحاد المحلي إلى تعليق البطولة، تماثلا بمعظم البلدان الأخرى.



وأدى فيروس "كوفيد-19" إلى وفاة ثلاثة أشخاص في تركيا في حين تم تسجيل 191 حالة رسميا، وفقا لوزارة الصحة.