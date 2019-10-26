وبعد انتخابات امتدت لثلاثة أدوار فاز كورت أوكراكو برئاسة الاتحاد الغاني لكرة القدم.

ويسعى الاتحاد إلى اصلاح العديد من الأمور في كرة القدم الغانية بعد فضائح الفساد التي أطاحت بالرئيس السابق كويسي نيانتاكيي الموقوف من قبل الفيفا رياضيا مدى الحياة.