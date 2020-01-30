كواليس فينغر وديسايي- الحلقة الأولى من قبل beIN SPORTS January 30, 2020 19:28 52:20 دقيقة أسرار غرف الملابس واللحظات الخالدة في كرة القدم! في البرنامج الجديد "كواليس.. فينغر وديسايي" تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:23 دقيقة برشلونة يحقق فوزاً مقنعاً ويبلغ ربع نهائي الكأس 0:22 دقيقة فلورنزي معاراً من روما إلى فالنسيا 0:30 دقيقة ألكاسير ينتقل إلى فياريال ويفتتح الباب لقدوم جان 0:45 دقيقة البولندي بيونتيك من ميلان إلى هرتا برلين 52:20 دقيقة كواليس فينغر وديسايي- الحلقة الأولى 0:48 دقيقة تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالة 1:48 دقيقة تفشي ظواهر العنف والكراهية تؤرق الجميع في إيطاليا 0:52 دقيقة مدرب برشلونة يرغب في ضم مهاجم جديد ولكن...!! 0:45 دقيقة هل يغادر هاميلتون فريقه مرسيدس؟ 0:34 دقيقة اشتباكات عنيفة بين جماهير كولو كولو والشرطة