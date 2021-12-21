وذكرت الحكومة الويلزية أن جميع الأحداث سواء المقامة في ملاعب مفتوحة أو قاعات مغلقة لن تشهد حضورا جماهيريا ابتداءً من السادس والعشرين من ديسمبر الجاري.

وذكر وزير الاقتصاد الويلزي أن الأندية ستستفيد من تعويض ماديٍ بقيمة ثلاثة ملايين ِ جنيه استرليني لمواجهة الخسائر المتوقعة.

وجاء القرار بعد تأجيل عدد كبير من المباريات الرياضية خلال الأيام الماضية بسبب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في الفرق. ولم تحدد الحكومة موعدا لمراجعة القرار وإعادة فتح المدرجات مجددا.

هذا وحذت اسكتلندا حذو ويلز باتخاذ إجراءات احترازية أيضا حيث سيقتصر الحضور الجماهيري في الملاعب المفتوحة على خمسمائة مشجع فقط مع تطبيق قاعدة التباعد الاجتماعي لمسافة متر بين كل مشجع وآخر، فيما ستقام الفعاليات داخل القاعات المغطاة بدون جمهور في خطوة من الحكومة التي تواصل تصديَّها لانتشار المتحور الجديد أوميكرون.

وسيُشرع في تنفيذ القيود الجديدة بدءًا من السادس والعشرين من ديسمبر الحالي/ ولمدة ثلاثة أسابيع.

