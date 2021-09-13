وذكر الهدّاف التاريخيّ لكأس العالم، أنّه في حالة صحية جيدة حالياً بعد معاناته لنحو شهر ونصف من مشاكـل صحية مضيفاً أنه تحصّل على الضّوء الأخضر من الجهاز الطبي للعودة وممارسة مختلف أنواع الرياضة، وكان كلوزه قد أعلن في شهر آيار/مايو الماضي أنّه سيَحصُل على راحة بعد تـبـيّن إصابته بالجلطة، ليـَرحل عن دوره ِ التدريبيّ في بايرن ميونيخ/ هذا ويأمُل كلوزه في استئناف ِ مسيرته التدريبية، حيث ارتبط اسمـُه ببعض أندية الدرجة الثانية، كما رشّحته وسائل إعلام للعمَل ضمن الجهاز التدريبي للمنتخب الألماني الذي يقودُه هانس ديتر فليك.