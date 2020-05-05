مازن الريس

كشف يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي بعفويته المعهودة عن وجهة نظره بشأن العديد من القضايا التي تشهد اختلافاً بالآراء، ولا سيما الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو قناص يوفنتوس الإيطالي، ولكن الأهم من ذلك أنّ تصريحاته وكما كان متوقعاً لاقت صدىً كبيراً.

وكثيراً ما ترددت تصريحات لمدربين مهمين جداً تحدثوا عن أحلامهم بتدريب ميسي أو رونالدو، وحتى اعتزازهم بقضاء فترة شهدت تواجدهم على الدكة الفنية التي تضع قائمة تحتوي على أحد النجمين، إلا أنّ رأي كلوب مغاير وهو مبرر ومنطقي جداً.

تصريحات كلوب منطقية



لم ألمس أي إساءة في تصريحات كلوب عن ميسي ورونالدو، ويبدو من الطبيعي أن يقول أي مدرب بوضع مماثل لكلوب إنه لا يحلم بتدريب أي منهما، خاصة وأنّ قوله شيئاً مغايراً سينعكس كتلميحات بأنه يفكر بتدريب برشلونة أو يوفنتوس وقد سبق وأن حدثت مثل هذه الأمور في وسائل الإعلام.



وقال كلوب في تصريحات لقنواتنا: "أحترمهم جميعاً ويوجد المزيد من اللاعبين الجيدين، جميعهم ممتازون وقد بلغوا هذا المستوى بفضل أنديتهم وتصرفاتهم المهنية ومهاراتهم واستمتع بمشاهدتهم".

وتابع: "لست مستاء لأني لم أدرب أيّ منهم، ولكن في هذه القائمة أين هو نيمار، أين هو ليفاندوفسكي، يوجد العديد من اللاعبين الممتازين وهذا أمر رائع، دربت ليفا".

سأثير الجدل مهما قلت



وكان كلوب في بداية حديثه عن ميسي ورونالدو قال بصراحة مطلقة إنّ تصريحاته ستثير الجدل مهما كان رأيه، موصّفاً بدقة ما يحدث مع تداول وسائل الإعلام لأي أخبار أو تصريحات يذكر بها البرغوث أو صاروخ ماديرا.

وقال كلوب: "لا أستطيع أن أجيب على مثل هذا النوع من الأسئلة دون أن أخلق بلبلة إعلامية في اليوم التالي".

شخصياً أجد كلوب أحد أفضل المدربين تعاملاً مع وسائل الإعلام في السنوات الفائتة، لكن كما قال هو فإن أي تصريح عن رونالدو وميسي سيثير الجدل.

وتناقلت اليوم وسائل الإعلام المختصة تصريحات كلوب نقلاً عن beIN SPORTS إذ نشر أحد المواقع الإنكليزية المهتمة بأخبار ليفربول جزءاً من مقابلته تحت عنوان "كلوب ليس مهتماً بتدريب ميسي ورونالدو" فيما اكتفت بعض المواقع البريطانية بالحديث عن سوق الانتقالات وارتباط مبابي وسانشو بليفربول، فيما تناقل عشاق كرة القدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات الألماني باهتمام متوقع.

يراقب المواهب ولكن يركز على فريقه



وعن مستقبل نجوم الكرة ومواهب فريقه يقول كلوب: "مبابي لديه مستقبل كبير، كما يمكن التحدث عن جادون سانشو، محمد صلاح لاعب شاب وساديو مانيه كذلك، يمكنهم التواجد في قائمة اللاعبين المميزين مستقبلاً".

وأبقى يورغن كلوب الباب مفتوحاً أمام احتمال انتقال مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والإنكليزي جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند الألماني إلى ليفربول الإنكليزي، لكنه حافظ في الوقت نفسه على تصريحاته المتزنة التي ترفع من شأن لاعبيه.

وقال كلوب: "أنا سعيد بالقائمة التي أمتلكها، لكنني لا أفكر بالآخرين، عندما أكون في فريق ما أعمل مع اللاعبين المتواجدين، أنا لا أحلم بلاعبين آخرين، هل نستطيع الحصول على أحدهم في المستقبل؟ حسناً سنرى ذلك"، مؤكداً تركيزه على وضع فريقه الحالي.

وبناء على ما يتم تداوله يمكن أن يستند على تصريحات كلوب بالقول إنه لا يحلم بتدريب مبابي أيضاً، وهنا تكمن القضية، حيث أن بعض المواضيع هي المثيرة للجدل وليست الشخصيات التي تتحدث عنها أو ما يتم ذكره.