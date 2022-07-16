كلوب: لا يمكن الحكم على مستوى اللاعبين حالياً من قبل beIN SPORTS July 16, 2022 11:33 0:44 دقيقة أكد مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب أنه لا يمكن الحكمُ على مستوى اللاعبين أثناء فترة التحضيرات وذلك بسبب اختلاف الظروف، مبينا أن جميعَ الامور مرّت على أحسن وجه، رغم إصابة لاعبه تشامبريلين. تقارير إخبارية ليفربول يورغن كلوب -آخر الفيديوهات 0:57 دقيقة لابورتا: ضم رافينيا لا يجبرنا التخلي عن دي يونغ 0:44 دقيقة كلوب: لا يمكن الحكم على مستوى اللاعبين حالياً 3:31 دقيقة منتخب النمسا يبلغ ربع النهائي 4:18 دقيقة فوز عريض للمنتخب الإنكليزي على إيرلندا الشمالية 0:54 دقيقة المنتخب المصري يفوز على نظيره الجزائري 0:19 دقيقة باريس سان جيرمان يفوز ودياً على كويفيلي-روين 1:24 دقيقة برشم يتأهل إلى نهائي مسابقة الوثب العالي 0:38 دقيقة غالان وليبرون يبلغان المربع الذهبي 0:36 دقيقة بيدرسين يفوز بالمرحلة 13 من طواف فرنسا 0:41 دقيقة كارينو بوستا إلى نصف نهائي بطولة باستاد