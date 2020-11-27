كلوب: "كرة القدم ستفتقد أسطورتها" من قبل beIN SPORTS November 27, 2020 17:48 0:40 دقيقة أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول أن كرة القدم ستفتقد الراحل مارادونا الذي عاش حياة عكست كيف يعيش أساطير "الساحرة المستديرة" حياتهم بحلوها ومرها. مقابلات تقارير إخبارية يورغن كلوب مارادونا كرة القدم -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة السعادة تغمر مدرب الأهلي "موسيماني" 2:13 دقيقة "أفشة" يكشف سر هدفه التاريخي في مرمى الزمالك 6:04 دقيقة مراسم تتويج الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا 3:23 دقيقة الأهلي المصري يتوج بطلاً لدوري أبطال إفريقيا 0:37 دقيقة لابورتا سيترشح لرئاسة برشلونة 0:32 دقيقة برشلونة يتوصّل لاتفاق مع لاعبيه بشأن تعديل الرواتب 1:05 دقيقة صاروخية شيكابالا تعيد نهائي الأبطال إلى نقطة الصفر 1:03 دقيقة السولية يمنح الأسبقية للأهلي أمام الزمالك 3:23 دقيقة تشكيلتا الأهلي والزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا 0:47 دقيقة لبنان يواصل تألقه في تصفيات كأس آسيا 2021