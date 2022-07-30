كلوب: "كانت مباراة ممتعة" من قبل beIN SPORTS July 30, 2022 20:46 2:12 دقيقة أشاد مدرب ليفربول يورغن كلوب بأداء الفريقين في مباراة درع الاتحاد الإنكليزي مشيراً إلى إمكانية البناء على هذا المردود بالنسبة لفريقه معرباً عن سعادته بالهدف الذي سجله الوافد الجديد داروين نونيز. مقابلات ليفربول يورغن كلوب -آخر الفيديوهات 0:28 دقيقة نوريتش سيتي ينهزم أمام كارديف سيتي 1:04 دقيقة ليفركوزن يودع كأس ألمانيا مبكراً 0:39 دقيقة رونالدو يعود لتدريبات يونايتد 1:28 دقيقة ستانوي: "ثقتنا كبيرة في تحقيق الفوز" 0:30 دقيقة الألمانيات يتجهّزن للنهائي 0:29 دقيقة فان فلوتن تفوز بالمرحلة الـ7 من طواف فرنسا للسيدات 0:21 دقيقة ميلان يعير دانييل مالديني لسبيتسيا 0:59 دقيقة مونتشي يكشف أن كوندي كان أقرب لتشيلسي 2:12 دقيقة كلوب: "كانت مباراة ممتعة" 3:28 دقيقة مراسم تتويج ليفربول بدرع الاتحاد الإنكليزي