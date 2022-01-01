كلايفرت يعارض فكرة إقامة المونديال كل عامين من قبل beIN SPORTS January 1, 2022 17:37 1:03 دقيقة أكّد نجم الكرة الهولنديّة سابقاً باتريك كلايفرت أنّه يعارض فكرةَ لعب كأس العالم كلَّ عامين مضيفاً أنّـه يطمَح لتدريب فريقِه السّابق برشلونة في يوم من الأيّـام. مقابلات برشلونة المنتخب الهولندي -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة الشكوك تحيط بجاهزية منتخب الكاميرون 0:28 دقيقة منتخب سوريا يؤكد إقامة معسكره في قطر 1:03 دقيقة كلايفرت يعارض فكرة إقامة المونديال كل عامين 0:42 دقيقة رانييري ينفي أنه قلل من الاحترام لمنتخب نيجيريا 2:58 دقيقة رئيس جديد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم 2:54 دقيقة هل يغادر لوكاكو تشيلسي عائداً إلى إنتر؟ 4:46 دقيقة مانشستر سيتي يقتنص فوزاً صعباً من أرسنال 1:53 دقيقة كلوب يغيب عن مواجهة تشيلسي بسبب "كورونا" 3:32 دقيقة أجمل أهداف الدوري الإنكليزي الممتاز لعام 2021 1:33 دقيقة انطلاقة قوية لإسبانيا في كأس رابطة المحترفين