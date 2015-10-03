محمد أنور قلمامي

تتجه الأنظار عشية الأحد إلى ملعب "أليانز أرينا" الذي سيكون مسرحاً لقمّة الكرة الألمانية بين بايرن ميونيخ وضيفه بوروسيا دورتموند.

وستكون المباراة المرتقبة منعرجاً حاسماً في مشوار البوندسيلغا إذ ستمنح الفائز دفعةً معنويةً هامةً للمضي قدماً نحو التربّع على عرش المسابقة المحلية.

أفضلية "بافارية"

يسعى بايرن ميونيخ متصدّر الدوري الألماني الحالي برصيد 21 نقطة من 7 مباريات إلى توسيع الهوّة مع بوروسيا دورتموند ثاني الترتيب العام برصيد 17 نقطة من نفس عدد المباريات.

وهي أفضل بداية في تاريخ النادي "البافاري" بالبوندسليغا (21 نقطة و+20 فارق أهداف) إذ كان الرقم القياسي السابق للفريق 21 نقطة و+19 فارق أهداف موسم 2013/2012.

وفي حال وفّق بايرن في تحقيق الانتصار مع تعثّر شالكه ثالث ترتيب البوندسليغا حالياً، سيكون الفريق البافاري متصدراً للدوري بفارق 7 نقاط وهو ما لم يحصل بعد الجولة الثامنة منذ بداية نظام الـ3 نقاط للفوز في 1996/1995 حيث بلغ سابقاً أكبر فارق إلى حدود هذه الجولة 5 نقاط موسم 2013/2012.

ومما يعزّز فرضية فوز أصحاب الأرض عدم تمكّن دورتموند من الفوز سوى في مباراة واحدة فقط من مبارياته الست الأخيرة ضد بايرن في الدوري، إذ تعادل مرتين وخسر في ثلاث مناسبات.

يذكر أنّ بايرن فاز ذهاباً (2-1) وإياباً (1-0) على منافسه الموسم الماضي في الدوري المحلّي.

أرقام لمصلحة دورتموند

تلعب بعض الأرقام لمصلحة بوروسيا دورتموند إذ خسر بايرن على أرضه ضد دورتموند أكثر مما خسره ضد أي فريق آخر في الدوري.

وبلغ عدد الهزائم التي تلقاها الفريق البافاري أمام ضيفه دورتموند التسعة وهو رقم غير هين بالمرة لما تمثله مواجهة بايرن على أرض الـ"أليانز أرينا" من صعوبة.

كما فاز بايرن ميونيخ في مباراة واحدة فقط من آخر خمس مباريات على أرضه ضد فريق دورتموند في الدوري إذ خسر ثلاث مرات وتعادل في مناسبة وحيدة.

من جهة أخرى، لم يخسر توماس توخيل في أي من مبارياته السبع في البوندسليغا مع دورتموند وهي المرّة الثالثة التي لا يخسر دورتموند فيها خلال أول سبع مباريات من الموسم حيث حقق الفريق الألماني العريق هذا الإنجاز سابقاً موسمي 2003/2002 و2014/2013.

قمّة بكل المقاييس

ستجمع قمّة "الأليانز أرينا" بين أفضل هجومين في الدوري هذا الموسم إذ سجّل بايرن 23 هدفاً في حين وقّع دورتموند 21 هدفاً وهما الفريقان الوحيدان اللذان سجلا أهداف في كل مباريات الدوري هذا الموسم.

كما سيجمع "كلاسيكو" الكرة الألمانية بين أفضل مهاجمين بالبوندسيلغا في الوقت الحالي وهما البولندي روبرت ليفاندوفسكي والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ.

ويعدّ المهاجمان أفضل هدافين في البوندسليغا في عام 2015 بـ 20 هدفاً لكل منهما.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي 10 أهداف في أول 7 مباريات في البوندسليغا ليعادل رقم غيرد مولر القياسي الذي حققه موسم 1969/1968 و 1978/1977.

في المقابل، يعتبر أوباميانغ أول لاعب في تاريخ البوندسليغا يسجل في كل من أول 7 جولات في المسابقة المحلية وإجمالاً سجل في مبارياته الـ 9 الأخيرة في الدوري وقد يعادل الرقم القياسي الذي وضعه اللاعب كلاوس أولفس مع فريق كولن عام 1984 عندما سجل في 10 مباريات متتالية.

وربما يشهد لقاء القمّة رقماً ملفتاً في حال لعب رافينيا إذ يستعد البرازيلي للاحتفال بمباراته رقم 250 في البوندسليغا.