كلارك يتراجع عن تصريحاته July 29, 2020 09:11 4:59 دقيقة تراجع غريغ كلارك رئيس الاتّحاد الإنكليزي لكرة القدم عن ما جاء في خطابه إلى مجلس الاتّحاد والذي اتّهم فيه ممثلي روابط المحترفين في مجلس إدارة الاتحاد بالوقوف ضد خطة زيادة التنوّع. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي غريغ كلارك الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة شباب بلوزداد بطلاً للدوري الجزائري 0:31 دقيقة أرسنال يقترب من تمديد إعارة سيبايوس 0:35 دقيقة ويليان يتلقّى عرضين من الـ"بريميرليغ" 0:49 دقيقة بورنموث يعتزم تقديم شكوى ضدّ شركة عين الصّقر ! 0:46 دقيقة أتلتيكو مدريد يعدّ العدّة لمواجهة لايبزيغ 0:34 دقيقة شالكه يتنفس الصعداء ! 0:32 دقيقة دياز يطمئن محبيه 0:45 دقيقة لالانا يتطلّّع لتقديم الإضافة لبرايتون 0:36 دقيقة بلد الوليد يتوصّل إلى اتفاق مع خيتافي بشأن كارنيرو 0:29 دقيقة التعادل يحسم قمّة الوداد البيضاوي ومولودية وجدة