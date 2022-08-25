وقال بنزيمة بعد ظفره بالجائزة: "أولاً أنا سعيد بتواجدي هنا، وأريد أن أشكر رئيس نادي ريال مدريد والسيد كارلو أنشيلوتي دونهما لن أفوز باللقب ولا بهذه الجائزة".

وأضاف: "الموسم الماضي في الليغا والأبطال كان استثنائياً ولكن اللحظة الفارقة كانت تلك التي خضنا فيها مباراة باريس سان جيرمان حيث قلبنا الأمور في الإياب... تلك المباراة أعطتنا الثقة الكبيرة".

وتابع: "نحن في ريال مدريد لا نستلسم، نخسر في الذهاب ولكن نعود، خاصة إذا كان لناديك قاعدة جماهيرية كبيرة فإنك ستثق بنفسك"

وختم حديثه حول مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي فوصفه بأنه أحسن مدرب في العالم".