كريس وود في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS April 4, 2022 14:09 1:37 دقيقة في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS، أعرب كريس وود مهاجم نيوكاسل عن سعادته بانتزاعه لقب الهداف التاريخي لمنتخب نيوزيلندا مؤكدا أن بلاده تحلم بالتأهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™على حساب كوستاريكا. مقابلات منتخب نيوزيلندا كريس وود -آخر الفيديوهات 3:35 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 30 1:42 دقيقة فيفا يعتزم رفع عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات 0:30 دقيقة بيدري يتحدث عن سر هدفه المميز ضد إشبيلية 3:31 دقيقة المطالبة بعقد جمعية عمومية استثنائية في الجزائر 1:06 دقيقة ناصر غانم الخليفي يناقش مستقبل دوري أبطال أوروبا 1:37 دقيقة كريس وود في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS 0:40 دقيقة باريس سان جيرمان يواصل تحليقه في الصدارة 2:36 دقيقة موقعة مثيرة بين كريستال بالاس وآرسنال 0:31 دقيقة الرجاء يحسم مواجهة الديربي المغاربي أمام وفاق سطيف 0:40 دقيقة دونتشيتش ومافريكس يكسبان المعركة ضد يانيس وباكس