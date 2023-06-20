ودخل رونالدو موسوعة غينيس كأول لاعب يصل إلى 200 مباراة دولية.

ورونالدو هو عميد لاعبي العالم مبتعداً بفارق أربع مباريات عن الكويتي بدر المطوع الذي خاض 196 مباراة دولية مع الأزرق.

وخاض رونالدو أول مباراة دولية له بتاريخ 20 آب/ أغسطس من عام 2003 عندما دخل بديلاً للويس فيغو في المباراة الدولية الودية ضد كازخستان.

ومنح المدرب البرازيلي الخبير لمنتخب البرتغال آنذاك، لويس فيليبي سكولاري الشاب كريستيانو (18 عاماً و6 أشهر و15 يوماً) فرصة اللعب ضد كازاخستان لمدة 45 دقيقة، في الودية التي انتهت بفوز البرتغال بهدف نظيف.

اليوم و بعد 19 عامًا و 304 يومًا من أول ظهور له مع البرتغال سطّر رونالدو صفحة جديدة في كتب الأرقام القياسية.

علماً أن رونالدو هو الهداف التاريخي لمنتخب بلاده بـ122 هدفاً.