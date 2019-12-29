كريستيانو رونالدو يستعد لما بعد الإعتزال من قبل beIN SPORTS December 29, 2019 12:45 1:30 دقيقة قال كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس والمنتخب البرتغالي إنه يرغب في الاستعداد جيدا لما بعد الاعتزال. كريستيانو أكد في الوقت ذاته عزمه على تحقيق المزيد من الانجازات على مستوى صعيد المنتخب والمستوى الشخصي كذلك. مقابلات كريستيانو رونالدو -آخر الفيديوهات 2:40 دقيقة آرسنال يستقبل تشيلسي في قمة مباريات الجولة 20 2:13 دقيقة الملكي الأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي 2:01 دقيقة الثنائي لوكاكو وسانشيس ورقة رابحة في صفقات إنتر 2:10 دقيقة الميرينغي الأكثر صرفاً للأموال في الميركاتو الصيفي 1:45 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 3:27 دقيقة مانشستر يونايتد يعود للديار مظفراً بفوز مستحق 1:59 دقيقة بدر كدارين: "المهم تحقيق نقاط المواجهة" 2:57 دقيقة أحمد الشيخ: "انتصار مهم" 4:45 دقيقة فوز باهر للوداد الرياضي على بيترو أتلتيكو 3:16 دقيقة الأهلي المصري يتجاوز "مطب" بلاتينيوم دون عناء