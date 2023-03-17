وعين مارتينيز مدرباً للبرتغال في التاسع من كانون الثاني/ يناير الماضي، بدلاً من فرناندو سانتوس، الذي أقيل من منصبه بعد نهاية منافسات بطولة كأس العالم 2022، في قطر إثر إقصاء منتخب "برازيل أوروبا" من الدور ربع النهائي أمام منتخب المغرب.

𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗛𝗢𝗦𝗘𝗡 𝗢𝗡𝗘𝗦. ⚡🇵🇹 Senhoras e senhores, estes são os eleitos de Roberto Martínez para os próximos jogos 👊 #VesteABandeira pic.twitter.com/gS1r0cuhYH — Portugal (@selecaoportugal) March 17, 2023

وقال مارتينيز الجمعة خلال إعلانه عن التشكيلة إن ابن الـ38 عاماً "مهم جداً للمنتخب"، مضيفاً "أنا لا أنظر إلى العمر".

وتبدأ البرتغال مشوارها في منافسات المجموعة العاشرة الخميس المقبل ضد ليشتنشتاين في لشبونة، قبل السفر إلى لوكسمبورغ بعدها بثلاثة أيام.

ورأى مدرب بلجيكا السابق أن التشكيلة الأولى "مهمة لأنها نقطة البداية" نحو التأهل لكأس أوروبا المقررة صيف 2024 في ألمانيا.

ويحمل رونالدو الذي بدأت مسيرته الدولية في آب/أغسطس 2003 في مباراة ودية ضد كازاخستان، الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية (118)، ومن المرشح أن يعززه في حال شارك في المباراتين الأوليين لمنتخب بلاده في تصفيات البطولة التي أحرز لقبها عام 2016.

وتواجهت البرتغال مع ليشتنشتاين سبع مرات، ففازت في ست وتعادلت في الأخرى، مسجلة 35 هدفاً في مرمى منافستها مقابل ثلاثة في شباكها لكن رونالدو لم يسجل أياً من هذه الأهداف، خلافاً لسجله ضد لوكسمبورغ حيث سجل تسعة أهداف (أعلى عدد له ضد منتخب واحد) من أصل 59 لبلاده في 19 لقاء بينهما (فازت البرتغال في 17 منها وخسرت واحدة).

ومثَّل رونالدو البرتغال في كل بطولة دولية منذ كأس أوروبا 2004 وبات في مونديال قطر نهاية العام المنصرم أول لاعب يسجل في خمس نهائيات عالمية، لكن المغامرة انتهت بالدموع على يد المغرب الذي أقصى "سيليساو" أوروبا من ربع النهائي.



التشكيلة:

للمرمى: ديوغو كوستا (بورتو)، جوزيه سا (ولفرهامبتون الإنكليزي)، وروي باتريسيو (روما الإيطالي)

للدفاع: ديوغو دالو (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، جواو كانسيلو (مانشستر سيتي الإنكليزي)، نونو مينديش ودانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، بيبي (بورتو)، روبن دياش (مانشستر سيتي)، أنتونيو سيلفا (بنفيكا)، غونسالو إيناسيو (سبورتينغ)، ديوغو ليتي (يونيون برلين الألماني)، ورافايل غيريرو (بوروسيا دورتموند الألماني).

للوسط: جواو بالينيا (فولهام الإنكليزي)، روبن نيفيش (ولفرهامبتون الإنكليزي)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، برونو فرنانديش (مانشستر يونايتد)، جواو ماريو (بنفيكا)، ماتيوس نونيش (وولفرهامبتون)، أوتافيو مونتيرو (بورتو) ، فيتينيا (باريس سان جيرمان)

للهجوم: كريستيانو رونالدو (النصر السعودي)، غونسالو راموس (بنفيكا)، جواو فيليكس (تشلسي الإنكليزي)، رافايل لياو (ميلان الإيطالي)، وديوغو جوتا (ليفربول الإنكليزي).

