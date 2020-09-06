كرة القدم في ليبيا من قبل beIN SPORTS September 6, 2020 19:09 1:08 دقيقة حب كرة القدم في ليبيا ليس حكراً على أهل البلد فحسب، بل تشاركهم ذلك الشغفَ الجالياتُ الإفريقية التي تمارس رياضتَها المفضلة َ في الشوارع. تقارير إخبارية ليبيا -آخر الفيديوهات 0:13 دقيقة استبعاد دجوكوفيتش لتوجيهه كرة باتجاه أحد الحكام 0:35 دقيقة فاتي يدخل التاريخ مبكراً وإسبانيا تتصدر بجدارة زفيريف يبلغ ربع نهائي فلاشينغ ميدوز 3:39 دقيقة فنلندا تعود بفوز ثمين من أرض إيرلندا 0:38 دقيقة برادي توقف رحلة كيربر في فلاشينغ ميدوز 0:44 دقيقة تقارير إخبارية عن نية إنتر بيع إريكسن 0:29 دقيقة قرعة كأس الرابطة الإنكليزية تسفر عن مواجهات قوية 1:08 دقيقة كرة القدم في ليبيا 0:53 دقيقة تقارير: ألكانتارا بصدد الرحيل عن بايرن ميونيخ 0:40 دقيقة ميلان يتعاقد مع اليافع السويدي بيوركلاند