وأشار "ايفاب" إلى أن القرار متروك للحكم لاعتبار ما إذا كان السعال متعمداً من عدمه، إذ صنّف المجلس السعال المتعمد في فئة "استخدام لغة أو إيماءات مسيئة ومهينة وبذيئة".

وأضاف "كما هو الحال في جميع التصرفات المسيئة، يجب على الحكم إصدار حكم بشأن طبيعة التصرف. إذا كان من الواضح أنه غير متعمد، فلن يتخذ الحكم أي إجراء ولا حتى إذا حدث +السعال+ على مسافة بعيدة بين اللاعبين".

وستدخل إرشادات الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم حيز التنفيذ على الفور لدى فئات الصغار والناشئين.

وجاء في مستند صادر عنه "إن لم يكن التصرف قاسيا بما يكفي ليستحق طرد، فيمكن إصدار تحذير بشأن +السلوك غير الرياضي+".

وبعد توقف المباريات في غالبية الدوريات قرابة ثلاثة أشهر بسبب تفشي "كوفيد-19"، استأنفت غالبية المنافسات وفق بروتوكولات صحية صارمة وخلف أبواب موصدة للحؤول دون تفشي الفيروس، ومن المتوقع أن تستمر الامور على هذا النحو أقله في الفترة الأولى من الموسم المقبل.