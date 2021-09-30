وافتتح دلي ألي التسجيل (4 من ركلة جزاء) وأضاف الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو الهدف الثاني (8)، قبل أن يحقق هاري كاين ثلاثية (68 و76 و87) فيما أحرز زيغا كوس هدف الشرف لمورا (53).

وبات رصيد توتنهام 4 نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن رين الفرنسي الذي عاد بفوز ثمين (2-1) من أرض مضيفه فيتيس الهولندي الذي تجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثالث، في حين يتذيل مورا الترتيب من دون نقاط.

وضمن المجموعة الخامسة، فاز فينورد الهولندي على سلافيا براغ التشيكي 2-1، أما في المجموعة السادسة فتعادل باوك سالونيكا اليوناني مع سلوفان براتيسلافا السلوفاكي (1-1)، فيما فاز كوبنهاغن الدنماركي على لينكولن ريد امبس من جبل طارق (3-1).

وضمن المجموعة الثامنة، فاز بازل السويسري على كايرات ألماتي الكازاخستاني 4-2، وكاراباخ الاذربيجاني على أومونيا نيقوسيا القبرصي 4-1.