كاوازاكي فرونتال يتوّج بلقب كأس الرابطة اليابانية من قبل beIN SPORTS October 26, 2019 10:09 1:07 دقيقة توّج كاوازاكي فرونتال بكأس الرابطة اليابانية بتفوقه في النهائي على كونسادول سابورو بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي على نتيجة التعادل (3-3). تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة "سواعد البحرين" تحجز تذكرة أولمبياد طوكيو 2020 0:26 دقيقة فوز قاتل لبرايتون بقدم كابتن إيفرتون 5:00 دقيقة ليفاندوفسكي يقود بايرن إلى صدارة مؤقتة 3:20 دقيقة شالكه 0 بوروسيا دورتموند 0 0:39 دقيقة تييم إلى نهائي فيينا بعد مباراة حماسية ضد بيريتيني 3:00 دقيقة فرايبورغ 2 لايبزيغ 1 3:07 دقيقة يوفنتوس يسقط في فخ ليتشي ويمنح إنتر هدية ثمينة 0:23 دقيقة أم صلال يقيل كانيدا ويعيّن التونسي الأبيض 5:50 دقيقة سيتي يهزم أستون فيلا ويضيّق الخناق على ليفربول 0:49 دقيقة إنكلترا تفاجئ حاملة اللقب نيوزيلندا وتبلغ النهائي