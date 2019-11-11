على أرضية "استاد القاهرة الدولي"، لم يكن سيناريو المواجهة سهلاً إطلاقاً على صاحب الأرض حيث تكبد الهدف الافتتاحي بقدم ياو ييبوا (6)، غير أنّ القناص الواعد مصطفى محمد استثمر العرضية المتقنة للظهير الأيسر أحمد عبد الفتوح ليعادل الكفة (17) ويوقع ثاني أهدافه في البطولة وليتصدر بالتالي قائمة مهاجميها مشاركة مع الكاميروني فرانك إفينا (هدفان لكل منهما).

غير أنّ الغانيين عادوا في الشوط الثاني ليجبروا أبناء المدرب شوقي غريب على التأخر في النتيجة مجدداً بهدف مبكر من خطأ في التمرير للمدافع المحوري محمد عبد السلام استثمره على الوجه الأمثل صامويل أوبينغ الذي تجاوز الحارس محمد صبحي ووضع الكرة بسهولة في الشباك (46)، ولكنّ الفراعنة قلبوا الطاولة مجدداً في سيناريو مثير بعد أن نجحوا في توقيع هدفين متتاليين بفضل أبرز لاعبي هذا اللقاء رمضان صبحي نجم الأهلي (82) والبديل أحمد ياسر ريان (88)، لتعم الفرحة في المدرجات المصرية.

وحقق شباب "الفراعنة" فوزهم الثاني بعد الافتتاحي الذي جاء على حساب مالي ليتزعموا مجموعتهم برصيد 6 نقاط تاركين الوصافة للكاميرون بـ 4 نقاط في حين حلت غانا ثالثة بنقطة واحدة وتذيلت مالي بلا أية نقطة في رصيدها.

وستواصل مصر (المنتخب العربي الوحيد في هذا الكان) رحلتها في الجولة الختامية من هذا الدور الأول بملاقاة منتخب الكاميرون الخميس المقبل، وستكون مطالبة بانتزاع نقطة التعادل لتضمن صدارة المجموعة، تمهيداً لاستئناف حلم العبور إلى أولمبياد طوكيو 2020 من مرحلة المربع الذهبي.