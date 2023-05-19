اتخذ "كاف" جملة من القرارات الهامة في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد القارّي الذي عُقد الخميس في الجزائر على هامش نهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 17 عامًا.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنّ قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 المزمع تنظيمها في كوت ديفوار ستُجرى يوم الخميس 12 أكتوبر المقبل.

كما حدّد "كاف" موعد قرعة التصفيات الإفريقية لبطولة كأس العالم 2026، التي ستُقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، والتي تقرّر إجراؤها يوم 12 يوليو المقبل في مدينة كوتونو بالبنين قبل يوم من الجمعية العامة العادية للاتحاد القارّي.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن الروزنامة الكاملة لمباريات التصفيات المونديالية للقارة السمراء.

وفيما يلي مواعيد المباريات :

13 نوفمبر/ 21 نوفمبر 2023: الجولة الأولى والثانية

3 يونيو / 11 يونيو 2024: الجولة الثالثة والرابعة

17 مارس / 25 مارس 2025: الجولة الخامسة والسادسة

1 سبتمبر / 9 سبتمبر 2025: الجولة السابعة والثامنة

6 أكتوبر / 14 أكتوبر 2025: الجولة التاسعة والعاشرة

10 نوفمبر / 18 نوفمبر 2025: الملحق الإفريقي

مارس 2026: الملحق العالمي

وتمّ المصادقة على نظام التصفيات الإفريقية المونديالية بشكلها الجديد إذ ستتوزع المنتخبات الـ54 على تسع مجموعات من ست منتخبات.

ويتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة مباشرةً إلى نهائيات كأس العالم 2026 على أن تخوض أفضل 4 منتخبات حلّت في المركز الثاني من كل المجموعات ملحقًا قاريًا يصعد على إثره الفائز لخوض ملحق عالمي.

وذكر الـ"كاف" أن كوت ديفوار ستحتضن منافسات دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2023.