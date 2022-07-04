"كاف" يقرّ جملة من الإصلاحات الجديدة من قبل beIN SPORTS July 4, 2022 09:33 2:48 دقيقة في اجتماعه المنعقد بالعاصمة المغربية الرباط اعتمد المكتب التنفيذي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم جملة من الإصلاحات والقرارات والتعديلات في صلب المنظومة الكروية الإفريقية. تقارير إخبارية كاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم -آخر الفيديوهات 0:42 دقيقة بوكا جونيورز يسعى للتعاقد مع أرتورو فيدال 0:44 دقيقة فينيسيوس جونيور يقترب من تمديد عقده مع ريال مدريد 2:29 دقيقة قطر جاهزة لاستضافة مونديال 2022 0:48 دقيقة راشفورد سعيد بالأجواء الجديدة في مانشستر يونايتد 0:47 دقيقة "يويفا" يطلق حملة لتوعية جماهير كرة القدم 2:48 دقيقة "كاف" يقرّ جملة من الإصلاحات الجديدة 0:54 دقيقة رياضيو الجزائر يواصلون تألقهم في ألعاب المتوسط 1:17 دقيقة فوز كبير لسيدات تونس أمام التوغوليات 0:48 دقيقة دجوكوفيتش إلى ربع نهائي ويمبلدون 1:51 دقيقة أنس جابر توجه رسالة للأجيال القادمة