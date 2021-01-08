وجاء رفض ترشّح أحمد أحمد بموجب إيقافه من قبل لجنة الأخلاقيّات بالاتّحاد الدولي لمدة خمس سنوات.

في المقابل، قالت اللّجنة إنّها قبلت من حيث المبدأ ترشّح كلا من الموريتاني أحمد ولد يحيى والجنوب إفريقي باتريس موتسيبي للرّئاسة لكنّها ستعقد معهما جلستي استماع في القاهرة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري لبحث بعض النّقاط في ملفيهما قبل اتّخاذ قرار نهائي بشأن اعتماد ترشحهما من عدمه.

وفي ذات السياق، أصدرت اللجنة قائمة المرشحين المقبولين في انتخابات المكتب التنفيذي للكاف حيث يبرز من بينهم التونسي وديع الجريء، والجيبوتي سليمان وبري، بجانب كنيزات إبراهيم من جزر القمر.