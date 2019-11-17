كافاني...إريكسن...ميرتينز مرشحون للرحيل عن أنديتهم November 17, 2019 12:12 2:40 دقيقة يستعد عدد من نجوم كرة القدم لمغادرة أنديتهم نهاية الموسم بعد سنوات طويلة أمضوها في صفوف هذه الأندية، البعض منهم بسبب تعذر مُفاوضات تجديد عقودهم والبعض الآخر لرغبته في الرحيل. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 2:40 دقيقة عدد من اللاعبين يستعدون للرحيل بعد تعذر المفاوضات 0:45 دقيقة فوز ساحق لكليبرز وهاردن يواصل التحليق 1:50 دقيقة العربي القطري يحرز لقب بطولة الأندية الآسيوية لليد 3:12 دقيقة ملخص مباراة هولندا و إيرلندا الشمالية 4:39 دقيقة ألمانيا 4 بيلاروسيا 0 4:37 دقيقة كرواتيا تتجاوز سلوفاكيا وتحجز مقعدها في الـ"يورو" 4:39 دقيقة ألمانيا وهولندا إلى نهائيات "يورو 2020" 1:33 دقيقة كأس العالم للأندية تحل ضيفة على beIN SPORTS 0:32 دقيقة بنزيمة يحرج رئيس الاتحاد الفرنسي 3:42 دقيقة ويلز تعزز حظوظها في بلوغ "يورو" 2020