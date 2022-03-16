"كاس" تعتمد فوز معتصم جعفر من قبل beIN SPORTS March 16, 2022 09:50 0:29 دقيقة اعتمدت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" فوز معتصم جعفر في انتخابات الاتحاد السوداني لكرة القدم. تقارير إخبارية محكمة التحكيم الرياضي الاتحاد السوداني لكرة القدم -آخر الفيديوهات 1:41 دقيقة إيرفينغ يسجل 60 نقطة ويقود نتس للفوز على ماجيك 0:29 دقيقة "كاس" تعتمد فوز معتصم جعفر 0:57 دقيقة أوبلاك "صمام الأمان" في أتلتيكو مدريد 3:24 دقيقة مواجهة من العيار الثقيل بين أرسنال وليفربول 3:08 دقيقة يوفنتوس – فيريال .. قمّة منتظرة 3:49 دقيقة تشيلسي لتجاوز مصاعبه الإدارية والفوز على ليل 0:37 دقيقة بنفيكا يهزم أياكس في عقر داره ويبلغ ربع النهائي 0:38 دقيقة ميدلسبره يستنكر طلب تشيلسي اللعب خلف أبواب مغلقة 3:35 دقيقة أتلتيكو مدريد يٌقصي يونايتد ويصعد إلى ربع النهائي 0:36 دقيقة يوفنتوس يحجز أولى بطاقات المربع الذهبي