وسجل للكويت التونسي أحمد العكايشي (65) والفرنسي عبدول سيسوكو (115)، وللقادسية الأردني عدي الصيفي (10).

ونجح الكويت في مشاركة القادسية بالرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب (9 لكل منهما)، علماً أن البطولة انطلقت في الموسم 1993-1994.