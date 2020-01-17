كأس قطر - مراسم تتويج نادي السد بلقبه الثاني من قبل beIN SPORTS January 17, 2020 18:40 1:01 دقيقة أشرف رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، على تتويج السد بلقب كأس قطر للمرة الثانية في تاريخه حيث سلّم ثلاثي الخبرة غابي وحسن الهيدوس وسعد الشيب درع البطولة. والتحق ثلاثي الخبرة بزملائهم على أرضية ميدان جاسم بن حمد بنادي السد لاستكمال أجواء الاحتفال مع الجماهير الحاضرة. السد كأس قطر -آخر الفيديوهات 1:10 دقيقة المنتخب السعودي يحقق فوزاً سهلاً على أستراليا 0:33 دقيقة ناصر العطية يتحدث عن رالي داكار ويعد الجماهير 1:09 دقيقة أكرم عفيف: "أسعدنا جماهيرنا بعرض ممتع" 0:35 دقيقة مباريات الفرق الإيرانية في الأبطال على أرض محايدة 0:38 دقيقة مدرب ليغانيس متفاجئ من انتقال يوسف النصيري 1:09 دقيقة الاتحاد العراقي يوافق على تقديم استقالته 1:17 دقيقة "كيمو" يتحدث عن تحرّر السد من الضغوط 1:56 دقيقة بونجاح يكشف سر عودة السد وحكاية الهدف الثاني؟ 1:01 دقيقة كأس قطر - مراسم تتويج نادي السد بلقبه الثاني 0:26 دقيقة باير ليفركوزن يجدد عقد مدربه لغاية 2022