على ملعب الاتحاد، استفاد سيتي سريعاً من الطرد المبكر الذي ناله مدافع الضيوف تيم ريم (6) ليدشن مهرجانه التهديفي بعد ذلك مباشرة عبر الألماني إلكاي غوندوغان (8 من ركلة جزاء) ثم أضاف البرتغالي بيرناردو سيلفا الهدف الثاني (19)، قبل أن يؤمّن البرازيلي غابريال جيسوس بطاقة التأهل رسمياً بالهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين (72 و75).

والتحق سيتي ببعض الأندية التي سبقته في التأهل لهذا الدور وهي حتى الآن، تشيلسي وليستر سيتي وشيفيلد وينزداي (درجة أولى) وشيفيلد يونايتد وووست بروميتش ألبيون (درجة أولى) ونورويتش سيتي وبورتسموث (درجة ثالثة).

ويلعب لاحقاً كل من مانشستر يونايتد وليفربول في ضيافة الثنائي ترانمير روفرز (درجة ثالثة) وشروسبيري تاون (درجة ثالثة) على التوالي.