فجر فريق الاتحاد البيضاوي من الدرجة الثانية مفاجأة من العيار الثقيل بعدما توج بلقب كأس العرش المغربي للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على حسنية أكادير من الدرجة الاولى 2-1 على الملعب الشرفي في مدينة وجدة (شرق المملكة المغربي) الاثنين في المباراة النهائية للبطولة.

وهي المرة الثالثة التي يفشل فيها فريق حسنية أكادير في الظفر باللقب بعدما خسر سابقاً النهائي موسمي 1962-1963 أمام الكوكب المراكشي، و2005-2006 أمام أولمبيك خريبكة، فيما كان هذا النهائي الاول الذي يخوضه الاتحاد.

وأطاح الحسنية في طريقه الى النهائي يوسفية برشيد 1-صفر في دور الـ32، بعده تخطى جمعية سلا 1-صفر في ثمن النهائي، واتحاد طنجة 1-صفر في ربع النهائي، ثم المغرب الرياضي التطواني 3-صفر في نصف النهائي، اما فريق الدرجة الثانية فانطلق من الأدوار التمهيدية فأقصى خلال دور الـ64 فريق شباب المسيرة للعيون 2-صفر، وبعده فريق الكوكب المراكشي 3-1 في دور الـ 32، ثم فريق أولمبيك الدشيرة 2-1 في دور الـ16، ثم فريق الاتحاد الزموري للخميسات 4-2 في ربع النهائي، وأطاح الدفاع الحسني الجديدي 1-صفر في نصف النهائي.

وينحدر الاتحاد من الحي المحمدي في مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمغرب، وجمع فريقا من الشبان الذين لم ينالوا الفرصة مع قطبي المدينة الرجاء والوداد، فضلا عن فرق الاحياء وبقيادة المدرب مصطفى العسري.

سيطر الفريق البيضاوي على المجريات الا انه تأخر بالنتيجة بعدما افتتح السنغالي ماليك سيسيه التسجيل للفريق "السوسي" بمتابعته كرة مرتدة من حارس الاتحاد (14)، ولم تم فرحة الحسنية طويلا اذ أدرك اسامة المليوي التعادل للاتحاد مستغلا خطأ فادحا لدفاع الحسنية في تشتيت الكرة فتابعها في قلب المرمى (17).

وفي الدقيقة 74 استعان حكم المباراة بتقنية الفيديو "في ايه ار" ليحتسب ركلة جزاء للاتحاد سددها المليوي بنجاح مانحا فريقه الفوز واللقب الاول في تاريخه.