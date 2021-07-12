كأس الكونكاكاف الذهبية محطة هامة للمنتخب القطري من قبل beIN SPORTS July 12, 2021 20:20 1:35 دقيقة تُمثل بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية محطة هامة للمنتخب القطري الذي يَطمَح لتسجيل اسمه كأحد أقوى المشاركين فيها، حيث يسعى رِفاق عبد الكريم حسن الى تقديم مستوى يَليق ببطل القارة الصفراء. منتخب قطر كأس الكونكاكاف الذهبية -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة أنس جابر تصل إلى أفضل مركز في مسيرتها 0:42 دقيقة دجوكوفيتش يحتفظ بصدارة التصنيف العالمي 1:35 دقيقة كأس الكونكاكاف الذهبية محطة هامة للمنتخب القطري 7:06 دقيقة سارة جمال أول حكمة عربية محجبة في الأولمبياد 2:25 دقيقة كواليس نهائي يورو 2020 0:35 دقيقة مانشيني بكى مرتين في ويمبلي 1:27 دقيقة أميركا تتجاوز هايتي في كأس الكونكاكاف الذهبية 2:49 دقيقة الصحف تتغنى بلقب الأتزوري 0:45 دقيقة أنتيتوكونمبو يجنب باكس السيناريو العُقدة 1:14 دقيقة العنصرية تطل مجدداً لإهانة ثلاثي الاخفاق الإنكليزي